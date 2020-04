IL PROVVEDIMENTO

AURONZO DI CADORE Per i titolari di strutture ricettive nella Val d'Ansiei c'è ora la facoltà di differire al 30 settembre di quest'anno il primo pagamento annuale dell'imposta di soggiorno in scadenza il 30 aprile di questo mese. Lo ha deciso la Giunta municipale di Auronzo di Cadore con un proprio provvedimento. Decisione questa che si è resa necessaria per agevolare gli operatori del settore turistico, che stanno affrontando le ricadute negative dell'emergenza coronavirus. Difatti il settore turistico, insieme al commercio, risulta fra i più colpiti e perché l'impatto economico negativo dell'emergenza epidemiologica è stato immediato. Da quando sono comparsi i primi focolai in Italia infatti sono iniziate le disdette nelle prenotazioni azzerando in pochi giorni i flussi turistici, che sarebbero continuati fino alla conclusione della stagione sciistica e poi sarebbero ripresi per le vacanze Pasquali. «Tra le misure introdotte dal Cura Italia - afferma in una nota la sindaco Tatiana Pais Becher - ce ne sono alcune relative alla sospensione di adempimenti fiscali e lo stop dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ma mancano provvedimenti che estendano anche agli enti locali la possibilità di procedere con proroghe o sospensioni sui tributi di competenza. Perciò, in mancanza di un preciso provvedimento da parte del Governo, la soluzione individuata dalla Giunta è stata quella di differire le scadenze attualmente in vigore sino all'avvio della stagione estiva, per poi valutare in base all'evoluzione del contesto eventuali ulteriori interventi. Si tratta di una misura immediata per costruire successivamente insieme le basi di un rilancio dell'immagine del nostro paese che, nella stagione invernale, conclusasi anticipatamente, deteneva un trend turistico positivo. Alberghi e strutture ricettive extra alberghiere come B&B e appartamenti ad uso turistico hanno già visto andare in fumo centinaia di prenotazioni. Lavoreremo urgentemente per arrivare ad una normalizzazione e non correre il rischio di vedere affondare un settore che rappresenta il volano principale per la nostra economia».

Gianfranco Giuseppini

