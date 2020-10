IL PROTOCOLLO

VENEZIA «Non è un protocollo contro qualcuno ma non siamo più disposti a stare alla finestra ad aspettare di vedere come va». Con la firma di ieri al Vega di Marghera e con Confindustria Venezia Rovigo nel ruolo di padrone di casa, enti ed associazioni di categoria che ruotano attorno all'attività portuale veneziana hanno deciso che il tempo è scaduto e che è arrivato il momento di far sentire la propria voce al Governo e alla stessa Autorità Portuale. L'obiettivo dichiarato dei firmatari del protocollo è quello di recuperare una rappresentanza perduta per pesare di più nei processi decisionali che riguardano il futuro dei due porti lagunari di Venezia e di Chioggia attraverso l'istituzione della Venezia Port Community, che già da oggi raggruppa 19 tra enti ed associazioni di categoria legate direttamente all'attività portuale.

LE QUESTIONI IN CAMPO

Dal ritardo nello scavo dei canali che impedisce il passaggio delle navi di grande pescaggio, al rinnovo delle concessioni delle banchine in scadenza, dalla mancata soluzione del problema delle Grandi Navi, fino alla futura gestione del Mose e delle criticità legate al funzionamento delle paratie mobili, in laguna sono molte le partite rimaste aperte in questi ultimi anni che hanno alimentato la preoccupazione delle categorie economiche fino al punto di spingerle a creare un vero e proprio organismo decisionale e di coordinamento ideato per produrre proposte specifiche riguardanti il funzionamento dei due porti, che d'ora in avanti saranno messe nero su bianco e rappresentate direttamente alle istituzioni che governano l'attività portuale veneziana.

LE CRITICHE

«Non possiamo più accettare di avere un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che fa una nomina senza prima confrontarsi con il territorio e un porto che funziona a singhiozzo spiega Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo e tutto questo deve essere espresso in modo molto chiaro a chi lo governa. Con la firma di questo accordo ci siamo impegnati tutti a sederci attorno a un tavolo, non per bere un caffè ma per discutere questioni di natura strategica, che riguardano il futuro del porto e per consentire al presidente dell'Autorità Portuale di avere una strategia, perché in gioco non c'è il futuro di una singola persona che ha fatto il meglio che poteva fare, ma di un intero sistema produttivo. Qui c'è un Pil che vale 45 milioni di euro, se chiude il porto non possiamo più esportare e le persone che in questi giorni manifestano lo fanno perché vogliono lavorare e temono per il loro futuro».

Con una attività che muove due miliardi di euro il solo Porto di Venezia rappresenta il primo comparto produttivo della città ed un asset strategico il cui funzionamento non si riverbera solo sul territorio veneziano ma sull'intero Nord Est. «Sappiamo tutti quale sia il valore aggiunto creato dal porto di Venezia insieme a quello di Chioggia - sottolinea Giacomo De' Stefani, segretario generale Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e questa consapevolezza ha creato l'esigenza di avere un'unità di intenti e di disporre di un organismo che unisca e rappresenti tutte le categorie del territorio».

«Ci troviamo di fronte ad un momento estremamente delicato che richiede risposte immediate - commenta Francesco Antonich, vicedirettore di Confcommercio Venezia e per questo dobbiamo mettere insieme tutte le competenze e le culture imprenditoriali che ci permettano, se non di controllare, almeno di monitorare il governo del porto e di far pesare le nostre rappresentanze economiche. Il recente riconoscimento della Zona Logistica Semplificata è stato il risultato di un grande lavoro di squadra che è appena iniziato e che deve continuare per far capire al Governo e alla politica che noi perseguiremo gli obiettivi che ci siamo dati».

Paolo Guidone

