IL PROTOCOLLO

BELLUNO Le medicine saranno consegnate a domicilio: meno gente per strada per raggiungere le farmacie e meno rischi per i farmacisti alle prese con pericolosi contatti, per quanto a distanza di sicurezza. Federfarma e Croce Rossa stringono un accordo per fronteggiare l'emergenza e limitare al massimo le occasioni di contagio.

L'OBIETTIVO

La firma della collaborazione risale a mercoledì, ha valenza nazionale e coinvolge anche la provincia di Belluno. Il servizio interessa tutte le farmacie del territorio e i gruppi della Croce Rossa, che d'ora in avanti lavoreranno in collaborazione per assicurare la consegna a casa di beni essenziali come i medicinali. Il numero verde a cui rivolgersi per prenotare la consegna gratuita è 800.065510.

«L'obiettivo dell'accordo spiega il presidente di Federfarma Belluno, Roberto Grubissa è limitare al massimo gli spostamenti anche per questioni di necessità. Già da tempo i farmacisti del territorio si sono impegnati nella consegna a domicilio dei farmaci, è un servizio che prestiamo alla popolazione sopratutto anziana e in difficoltà. A questo si aggiunge ora la collaborazione con la Cri, che ci aiuterà a portare avanti il servizio in un momento in cui noi farmacisti siamo oberati di lavoro e sotto pressione. Siamo sempre vicini alla popolazione e, in questo momento ancora più di prima, a disposizione per informazioni e supporto. Il nostro è un territorio difficile, ampio e scarsamente popolato, vogliamo far sentire alla comunità che noi ci siamo, siamo qui e facciamo di tutto per limitare i disagi». Possono richiedere il servizio le persone con oltre 65 anni, per le quali è sconsigliato uscire, ma anche chi non è autosufficiente e chi presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi, chi è sottoposto alla quarantena o, comunque, è risultato positivo al Covid 19.

COME FUNZIONA

L'intervento di un volontario della Croce Rossa può essere richiesto solo al numero verde dedicato, 800.065510, senza limiti orari. Il servizio è infatti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nel momento della richiesta la persona dovrà indicare il proprio indirizzo per il ritiro della ricetta e la consegna del medicinale. Una volta ricevuta la chiamata, il personale Cri in uniforme ritira la ricetta all'indirizzo indicato e poi si reca alla farmacia più vicina al domicilio del richiedente, salvo diverse indicazioni, per l'acquisto del farmaco. Se l'utente è una persona affetta da Covid 19 e in quarantena, il personale Cri preavvisa il farmacista e anticipa il costo del medicinale che, poi, viene consegnato in busta chiusa all'utente. Il servizio di consegna è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è anche possibile richiedere lo scontrino fiscale parlante da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo ai volontari Cri la tessera sanitaria o il codice fiscale. Le farmacie di turno oggi sono: Venturelli di piazza Santo Stefano a Belluno, Zampol D'Ortia dr. Adriano & C. Sas di Borgo Valbelluna, Calzolari dr.ssa Lucia di Cibiana, San Giorgio srl di Cortina, Myosotis Sas di Falcade, Dolomiti Sas di Lozzo, Trevisan Snc di Ponte nelle Alpi, Arrigoni dr. Domingo & C. Sas di Sedico, Mazzocato dr.ssa Giulia di Seren del Grappa, Farmacia comunale di Taibon. Oltre a queste, in supporto alle farmacie del Feltrino aprirà dalle 8.30 alle 12.30 anche la Farmacia Minciotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA