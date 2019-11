IL PROTAGONISTA VENEZIA «Se non fosse stato per la prontezza d'animo e l'altruismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROTAGONISTAVENEZIA «Se non fosse stato per la prontezza d'animo e l'altruismo di un residente della zona che, bagnato fradicio tornava dal lavoro, oggi non resterebbe nulla del piccolo appartamento situato a Castello 288; l'incendio lo avrebbe divorato. Anzi forse sarebbe successo di peggio, visto che il fuoco stava già per lambire la caldaia». A raccontare l'episodio, uno dei tanti tragici eventi che hanno contrassegnato la notte del 12 novembre, è Riccardo Vianello. «L'acqua continuava inesorabilmente a salire e stavo cercando di...