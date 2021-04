Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROTAGONISTAUDINE Boatos rispettati. Sarà Denis Caporale, classe 1975, il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, destinato a succedere a Massimo Braganti (che lascia Udine per l'Umbria) alla guida del colosso della salute dal prossimo 1. maggio per reggere il timone per un quinquennio. Un biglietto da visita di prim'ordine proprio in tempo per accogliere lunedì, fresco di nomina (annunciata ieri...