CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROTAGONISTAROMA «Ognuno, come abbiamo fatto noi, deve fare un passettino indietro». Sembra neutra, quasi vezzeggiativa, la frase simbolo della giornata di Matteo Salvini e di questa giornata il leader leghista è stato il funambolo e, per ora, il realizzatore in una partita durissima dentro il centrodestra. Quando sta a pranzo, in un bar per turisti a Piazza Torre Argentina, dove arriva a piedi dal Senato, ha già deciso la strategia Salvini. Anche se non la dice. Si limita a osservare, mentre tutti parlano di stallo e di tempi biblici:...