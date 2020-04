IL PROTAGONISTA

FELTRE Sono trascorse tre settimane dalla conferenza stampa che Ivan Piol non avrebbe mai voluto organizzare. Era l'ultimo giorno di marzo e di fronte a uno schermo in cui il suo volto e le sue parole raggiungevano una ventina di giornalisti, tutti collegati in una di quelle videoconferenze divenute ormai forma primaria di molte attività professionali, famigliari e scolastiche, il capo dell'organizzazione della Sportful Dolomiti Race aveva annunciato l'annullamento dell'edizione 2020 della Granfondo di Feltre (la numero 26) e della 24 Ore Castelli (sarebbe stato il ventennale). Per la città, significa non essere, come ogni mese di giugno, la capitale del ciclismo amatoriale in Italia. In queste tre settimane, sono cadute molte altre teste, a iniziare da Maratona dles Dolomites e Nove Colli. A Belluno, salta ovviamente il Criterium dei professionisti, che era in programma in piazza dei Martiri lunedì 1 giugno, subito dopo il termine del Giro d'Italia che invece dovrebbe corrersi a ottobre. E questo solo per restare al ciclismo, il pane di Ivan Piol. Che 20 giorni dopo, interrogato sulle sensazioni personali, non nasconde di ritenere che «il 2020 ormai è andato, io sto lavorando per il 2021». L'organizzazione di Pedale Feltrino e Dolomiti Psg si occupa di molte manifestazioni, anche della Santa Klaus Running a Belluno. Ma è probabile che Piol si riferisca ad altre granfondo, Asolo (posticipata a settembre) e Strade Bianche (rinviata a ottobre). L'onda lunga delle misure anti-contagio potrebbe costituire un enigma irrisolvibile per queste che Piol definisce «manifestazioni aggreganti, che al di là del pubblico, coinvolgono migliaia di partecipanti». Ricordiamo che la granfondo di Feltre aveva già 3500 iscritti, 700 da Paesi esteri. «Nel 2020 speriamo almeno di poter tornare ad allenarci», è la speranza di Ivan, ciclista lui stesso, un po' annoiato dai rulli. «Si salverà il Giro, perché i professionisti sono pochi, ma vediamo come funzioneranno carovana e hospitality», ovvero tutto il contorno, che rende popolare la corsa rosa al di là dell'aspetto agonistico. Piol ha contatti continui con aziende come Sportful e Segafredo, marchi che con i loro abbinamenti consentono di sostenere il ciclismo amatoriale. Segafredo, un gigante da miliardi di dollari di fatturato, è impegnato in molti sport. «Parlo spesso con Luca Baraldi - aggiunge Piol, riferendosi al dirigente sportivo e d'azienda, attuale amministratore delegato della Virtus Bologna di pallacanestro, sponsorizzata proprio da Segafredo - il mondo del basket non vive di diritti tv come il calcio, ma dipende dagli incassi del pubblico. Se non si finisce la stagione, rischiano di perdere milioni di euro». Nel suo piccolo, il mondo feltrino della granfondo ha perso 2-300 mila euro di sponsorizzazioni. «Meno male che da bravi montanari avevamo fatto risparmi gli anni precedenti», si consola Piol.

M.F.

