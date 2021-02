IL PROTAGONISTA

CORTINA D'AMPEZZO Emanuele Buzzi sceglie un palcoscenico privilegiato per ottenere il suo secondo miglior risultato in carriera in superG. Solo in una gara di Coppa del Mondo il carabiniere era riuscito a fare meglio (nono un anno fa a Hintertoder), mentre in questa stagione non era andato al di là del diciannovesimo posto. Ecco perché la tredicesima posizione ottenuta ieri sulla Vertigine, secondo degli italiani alle spalle di Dominik Paris (quinto), assume un significato particolare, ricordando che solo alla vigilia della cerimonia di apertura Buzzi aveva avuto la conferma della convocazione, mentre la certezza di partecipare al superG era arrivata lunedì poco prima dell'ora di pranzo, a 24 ore dalla gara (poi posticipata a ieri per i noti motivi legati al meteo).

BASTONCINO MALEFICO

Un piazzamento che peraltro avrebbe potuto anche essere più importante senza il problema al bastoncino verificatosi subito dopo l'apertura del cancelletto di partenza, costato presumibilmente due-tre decimi, e una interpretazione non perfetta della traversa. Nella seconda parte del tracciato le cose sono andate meglio, mentre nell'ultimo tratto, quello più scorrevole, Buzzi è stato un fulmine, realizzando il secondo tempo a soli due centesimi dal più veloce, il big austriaco Mayer. Al traguardo il suo distacco dal vincitore Kriechmayr sarà di 130, mentre per entrare nei primi dieci sarebbe stato necessario limare 37 centesimi, non pochissimi quindi.

LE RECRIMINAZIONI

Di certo quel secondo perso da Kriechmayr tra il primo e il secondo intermedio lascia spazio inevitabilmente alle recriminazioni. «Le sensazioni erano buone, il numero di partenza, ovvero il 6, era perfetto e mi sentivo bene, quindi la vedo come un'occasione sprecata», dice Buzzi, che non si vuole accontentare di piazzamenti ma mira a qualcosa di più; bene così, verrebbe da dire, significa che la mentalità è quella giusta e chissà che questa prestazione non possa essere un nuovo inizio dopo le difficoltà avute in seguito all'infortunio del gennaio 2019 a Wengen, quando si ruppe il piatto tibiale una volta tagliato il traguardo della discesa, chiusa al sesto posto, suo miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo.

RECUPERO DIFFICILE

Il recupero non è stato facile, i risultati una volta rientrato in gara hanno fatto fatica ad arrivare, ma era evidente che le qualità dell'allievo del compianto Andrea Puicher Soravia non potevano essere sparite. «Il tracciato era anomalo, perché bisognava frenare, cosa alla quale non siamo abituati e adattarsi non era facile - racconta il sappadino -. Non a caso i primi tre sono tutti usciti nello stesso punto. Io sono riuscito a vedere qualcosa della loro discesa e così in quel delicato passaggio mi sono salvato. Peccato invece per come ho affrontato la traversa, perché avrei potuto portare fuori più velocità». Per quanto riguarda il problema verificatosi in partenza, Buzzi spiega: «Nella fase di spinta ho perso il bastone, l'ho recuperato ma si è girato il laccetto, per cui non riuscivo ad agganciarlo bene».

QUOTAZIONI IN SALITA

La prestazione di ieri fa lievitare le quotazioni di Buzzi in vista della discesa di domenica, anche se saranno le prove a stabilire chi avrà un pettorale, oltre a Paris e Christof Innerhofer. In gara gli italiani saranno 4 (ieri erano 5 perché Paris era campione uscente e gareggiava fuori contingente); Matteo Marsaglia, per risultati ottenuti, parte più avanti rispetto al sappadino, a Mattia Casse e a Florian Schieder. In sostanza ci sono due posti per quattro candidati.

PRIMA E DOPO

Oggi e domani, quindi, il carabiniere si giocherà la presenza iridata in una specialità che in questa stagione non l'ha visto andare mai oltre il trentesimo posto. Quello però era il Buzzi pre Mondiali.

Bruno Tavosanis

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA