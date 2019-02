CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROLOGOVENEZIA Si comincia dopodomani. E con il botto, con quello che è forse l'evento più affascinante del grande palinsesto del Carnevale: la Festa veneziana sull'acqua. Sabato alle 19 e alle 21 acrobati e mongolfiere fissate su barche a remi addobbate e mascherate in rio di Cannaregio si esibiranno di fronte a 13mila persone assiepate sulle rive. E non una di più, visto che il limite fissato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è lo stesso dello scorso anno e ci saranno, solo tra la polizia locale, ben 80...