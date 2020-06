IL PROGRAMMA

VENEZIA Promette una «riorganizzazione interna della Fondazione Venezia in tempi rapidi». Assicura, ma per questo si dovrà aspettare un po' di più, un rilancio dell'M9, che non dovrà più essere un «elemento distonico», ma mettersi «in rapporto con il distretto», sfruttando quel «dialogo tra fisico e digitale» che sarà il futuro dei musei, anche una volta usciti dal Covid. Eccolo il pensiero del rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, nella sua nuovissima veste di presidente della Fondazione bancaria. Niente interviste, per il momento. Per la sua prima uscita pubblica Bugliesi ha preferito convocare una conferenza stampa, ieri, nella sede veneziana di rio Novo, in presenza dei giornalisti. In sala anche qualche ospite particolare, come Tommaso Santini, il consulente chiamato per una stima del patrimonio immobiliare, che pare avrà un ruolo anche nel futuro di Fondazione e M9. O la consigliera Emanuela Bassetti, presidente di Marsilio e Civita 3 Venezia, tra i grandi elettori di Bugliesi.

LE PAROLE CHIAVE

«Eredito una fondazione che sta bene, che ha un problema da risolvere, ma non è così complesso» ha sintetizzato il neo presidente, riferendosi all'M9. Bugliesi ha anche ringraziato il presidente uscente e tutti i consiglieri che lo hanno votato, ma anche quelli che gli hanno preferito l'altro candidato, Paolo Costa. «Ho grande rispetto di Costa, spero di poter usufruire della sua esperienza. La dialettica è importante, non la vivo come contrapposizione».

Tre le «parole chiave» con cui il neo presidente ha sintetizzato quello che sarà il suo atteggiamento: «apertura, accontability, autorevolezza». Apertura perché la Fondazione «deve aprirsi a un territorio più ampio della città, quello dell'ex provincia. Ma deve anche avere una dimensione nazionale e internazionale, in cui valorizzare ad esempio l'M9». Accontability, ovvero responsabilità perché la Fondazione «non è un'istituzione pubblica, ma gestiamo un patrimonio che proviene dal territorio e a quel territorio dobbiamo rendere conto».

Autorevolezza perché «siamo autorevoli, ma dobbiamo recuperare ulteriori elementi di autorevolezza sui temi che sono nell'agenda di questo secolo: ora sulla pandemia, poi sui grandi temi del clima, della sostenibilità, delle trasformazioni sociali...». Bugliesi ne ha sottolineato il legame con la città. «Venezia ha bisogno di uno sviluppo sostenibile, di una gestione del turismo, di un'economia più bilanciata. Innovazione e impiego qualificato sono le strade da percorrere. La Fondazione deve saper dare il suo contributo, in un'operazione organica che comprende anche il museo».

VALORIZZAZIONE E SEDI

Sulle cose da fare Bugliesi si ripromette di «riorganizzare la governance» della Fondazione, partecipate comprese, di «ridurre i costi», di «efficentare le funzioni». «Per il momento non vi mostro il programma» ha detto, precisando che c'è una «catena di comando da ridurre», oltre a un «problema di scarsa specializzazione delle unità operative». Ha portato l'esempio dei fondi europei, che vanno recuperati con personale che lo sappia fare...

Altro tema spinoso, quello del patrimonio. «In questa Fondazione c'è un'eccessiva immobiliarizzazione, legata soprattutto all'M9. Va resa più liquida». Il noto tema della vendita delle sedi. Rispondendo alle domande, Bugliesi ha rassicurato sulla Casa dei Tre Oci: «Nel mio programma non ritengo che questo sia un asset su cui fare grandi operazioni». Meno granitica la risposta alla domanda sulla sede di Rio Nuovo. «Una sede a Venezia è utile». Tutta intera, o solo una parte? «No comment». Più in generale Bugliesi ha sottolineato come ci siano «asset più strategici di altri. Prima di dismetterne qualcuno, vanno valorizzati, altrimenti si svende. L'importante sarà la valorizzazione, che non significa necessariamente vendere».

IL FUTURO DELL'M9

Quanto al rilancio del museo del 900 dopo il Covid, Bugliesi ha precisato «ho le mie idee, le condividerò. Ma non faccio io il direttore dell'M9. La questione è complessa. Si tratta di introdurre un po' di contenuti di innovazione, di rendere la visita più fluida, meno impegnativa...». Sull'ipotesi di un ruolo per il rettore dello Iuav Alberto Ferlenga, Bugliesi ha ripetuto un «no comment». Rispondendo a un'altra domanda il neo presidente ha ammesso che il «territorio negli ultimi anni è stato trascurato, conseguenza della necessità di concentrare gli sforzi su una sola iniziativa», quella appunto del museo. «Ci vorrà del tempo per riequilibrare le cose. Ma l'M9, facendo formazione, deve diventare una realtà al servizio del territorio».

