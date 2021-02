IL PROGRAMMA

VENEZIA Nel giorno in cui si apre la campagna vaccinale per il personale delle scuole comunali, è ancora l'organizzazione della chiamata all'immunizzazione a tenere banco, con quanto successo nelle scuole materne e nei nidi della Fism - dove un insegnante su cinque ha manifestato reazioni al siero di AstraZeneca - a fare da spauracchio. Tanto che ieri mattina il settore Servizi educativi del Comune di Venezia ha imposto per domani la chiusura alle 13.30 di «tutte le scuole dell'infanzia e gli asili nido del Comune» per «agevolare la massima partecipazione del personale alla campagna vaccinale». Quindi, niente rientro. Ed è bastato poco perché la circolare della dirigente Silvia Grandese diventasse terreno di scontro.

LA POLEMICA

«Siamo arrivati al disastro annunciato nei giorni scorsi per cui venerdì le scuole comunali chiuderanno mezza giornata al fine di consentire alle educatrici ed alle insegnanti di vaccinarsi. Una gestione totalmente fallimentare - è l'attacco di Daniele Giordano, segretario generale Fp Cgil - che produce un danno ai bambini e alle loro famiglie. Speriamo che a questo non si aggiungano altre chiusure per gli eventuali sintomi da vaccino, dovuti al fatto che il Comune non è stato in grado di scaglionare la vaccinazione». A breve giro di posta è arrivata la replica dell'assessore comunale al Personale, Laura Besio: «La chiusura di asili e scuole dell'infanzia per il pomeriggio di venerdì era già prevista e opportunamente comunicata ai genitori in quanto si sarebbe dovuta tenere una assemblea sindacale. Una comunicazione che era già stata inviata con largo anticipo alle famiglie. Considerati gli effetti collaterali al vaccino che hanno coinvolto la maggior parte del personale scolastico sottoposto finora a vaccinazione - ha chiarito Besio - cerchiamo di cautelare quantomeno una parte del servizio rafforzando l'organico che viene così fatto confluire tutto nella prima parte della giornata». Ma sul punto anche il Pd comunale, con un'interrogazione scritta, ha chiesto spiegazioni all'assessore.

IL CALENDARIO

Polemiche a parte, oggi alle 14 si comincia. L'appuntamento è fissato alle 14 al Padiglione Rama di Mestre dove l'Ulss Serenissima ha allestito tre ambulatori per le vaccinazioni. Dopo l'avvio della vaccinazione con 265 dipendenti delle scuole per l'infanzia della Fism, oggi e domani tocca al personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. Sabato sarà invece completata la seconda tornata di vaccinazioni per il personale delle scuole della Fism mentre da lunedì si inizierà a vaccinare il personale delle scuole statali, paritarie e private (elementari, medie e superiori) che avranno i loro punti vaccinali al Padiglione Rama a Mestre, al palazzetto di Camponogara e all'ospedale di Chioggia, ma è possibile che nuove sedi vaccinali siano allestite nei prossimi giorni per rispondere alle adesioni in crescita. Perché vaccinare il mondo della scuola vuol dire immunizzare 10mila persone tra personale docente e non docente, ora che dal ministero della Salute è arrivato il via libera ad AstraZeneca fino ai 65 anni non compiuti. A ieri si erano prenotate 6mila persone. Tutto sempre su base volontaria e attraverso il sito dell'Ulss 3, dov'è possibile scegliere data, ora e luogo della somministrazione. E per le università si prevede una platea di 4mila persone.

IL PROGETTO SCUOLA

E mentre si avvierà a chiusura la campagna vaccinale sul personale, a metà marzo partirà nelle scuole il progetto della Regione (ne parliamo a pagina 6 del fascicolo nazionale). Per il Veneziano sono state individuate come scuole sentinella il liceo Majorana di Mirano e l'istituto Vendramin-Corner di Venezia: qui verranno fatti tamponi agli alunni delle sezioni, una al giorno. Saranno invece protagoniste del tampone fai da te, ogni due settimane, le cinque classi terze della scuola media Ungaretti di Spinea.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

