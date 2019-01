IL PROGRAMMA VENEZIA Il Carnevale 2019 porta le sfilate dei carri in numerose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMAVENEZIA Il Carnevale 2019 porta le sfilate dei carri in numerose località del territorio: l'1 marzo al Lido, da cui mancava da molti anni, il 2 marzo a Marghera, domenica 3 marzo a Campalto e martedì 5 a Zelarino e Burano.A Mestre, in Piazza Ferretto in collaborazione con il Teatro la Fenice - al posto della pista di pattinaggio sul ghiaccio, rimossa dopo l'Epifania, sarà il palcoscenico che ospiterà l'animazione del Carnevale con i grandi concerti dal vivo e Mestre Carnival Street Show: decine di artisti e musicisti si...