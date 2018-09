CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMAUDINE «La presenza di Ersa a Friuli Doc, anche in futuro, sarà garanzia di qualità». Parola dell'assessore regionale Stefano Zannier, intervenuto ieri alla presentazione del programma della partecipazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale alla manifestazione enogastronomica udinese, in programma questo weekend.LA REGIONECome sintetizzato dal direttore del servizio marketing di Ersa, Daniele Damele, infatti, questa edizione segna «due prime volte», ossia il debutto da assessore a Friuli Doc di Maurizio Franz in...