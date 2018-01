CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA Una sala di controllo con 15 operatori di diversi settori e un maxischermo a parete per la gestione coordinata delle emergenze. E per la prima volta, un sistema integrato tra chi gestisce la mobilità e chi si occupa della sicurezza, dove Actv e Avm saranno in contatto con la Polizia Locale, la protezione Civile, il centro Maree e Veritas. Arriverà entro la fine del 2018 la Smart Control Room metropolitana voluta dal sindaco Brugnaro all'interno della nuova centrale operativa dei vigili urbani al Tronchetto, ai piani...