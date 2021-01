IL PROGETTO

VENEZIA Una campagna di informazione sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro. Il progetto Vacciniamo il lavoro veneto, promosso dalla Cisl del Veneto, partirà già dai prossimi giorni con una serie di iniziative per promuovere la vaccinazione dei lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Queste seguiranno precise linee guida indicate dallo stesso sindacato che in Veneto può contare su un bacino di oltre 400.000 iscritti. Le direttrici includono una capillare campagna di informazione sui tempi previsti dal piano di vaccinazione e sullo sviluppo e l'efficacia dei vaccini anti Covid ora disponibili, il coinvolgimento della Regione nella campagna di promozione della vaccinazione, la richiesta di un incremento del personale sanitario necessario a garantire il maggior numero possibile di vaccinazioni, anche nelle località più isolate e coinvolgendo anche gli stranieri irregolari, la garanzia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro attraverso l'aggiornamento dei protocolli aziendali redatti per il contrasto alla pandemia ed infine il coinvolgimento della classe politica locale e nazionale affinché si faccia promotrice di iniziative legislative che rendano obbligatoria la vaccinazione del lavoratori. «Da quando è scoppiata la pandemia il sindacato si è dato il compito di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con i protocolli firmati a vari livelli spiega Gianfranco Refosco, segretario generale Cisl Veneto e si è dato anche il compito di garantire i posti di lavoro e gli ammortizzatori sociali alle lavoratrici e ai lavoratori. Ma in questa fase che ha visto la partenza della campagna vaccinale si pone prioritariamente il problema dell'aggiornamento dei protocolli di sicurezza nei posti di lavoro e, a nostro avviso, fin qui sono mancate efficaci azioni di sensibilizzazione che sono invece fondamentali per fare in modo che tutti i lavoratori siano consapevoli dell'importanza della vaccinazione come strumento principale per uscire dalla pandemia. Per fare questo è essenziale che la vaccinazione dei lavoratori sia considerata un diritto di tutti ma anche un dovere civico e quindi diventi obbligatoria come lo è già per chi oggi svolge determinate mansioni, come avviene con l'obbligatorietà dell'antitetanica e del vaccino contro l'epatite». Da qui parte la richiesta della Cisl veneta di estendere da subito l'obbligatorietà del vaccino anti Covid al personale non dipendente delle strutture sanitarie che lavora con ditte esterne in appalto ed ai lavoratori che svolgono mansioni di assistenza domiciliare agli anziani. «E' un punto di partenza necessario, ma se vogliamo debellare definitivamente il Covid sottolinea Refosco deve essere approvata una legge che preveda per tutti l'obbligatorietà della vaccinazione».

Paolo Guidone

