IL PROGETTOVENEZIA Mai più soli è il titolo del progetto rivolto ai neo maggiorenni che, quando erano bambini o ragazzini sono arrivati da soli in Italia da zone di guerra o da altri luoghi in cui la situazione socio-economica non garantiva loro un'esistenza serena e sicura. Il progetto, portato avanti da Refugees Welcome Italia, è stato presentato venerdì sera p alla libreria Marco Polo di Venezia, alla presenza di una cinquantina di persone tra volontari, famiglie ospitanti, residenti di Venezia e provincia, oltre ai diretti interessati....