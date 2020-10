IL PROGETTO

VENEZIA I Comitati tecnico-scientifici del ministero dei Beni culturali hanno bocciato il progetto di barriere trasparenti attorno alla Basilica di San Marco per difendere l'edificio dalle acque alte. Niente da fare anche per i pannelli in alluminio con le informazioni. Torna quindi praticamente punto a capo il piano per il quale il supercommissario del Consorzio Venezia Nuova aveva contattato lo studio dell'archistar Stefano Boeri. E qui però si apre ora una presa di distanze da parte dello stesso studio milanese, che in una nota precisa chiaramente.

«Il progetto valutato dai Comitati tecnico-scientifici per le Belle arti e per il Paesaggio è quello denominato terza via - spiega lo Studio Stefano Boeri Architetti - Non si tratta infatti, della variante Boeri ma di un progetto che ha autonomamente unito tra loro il progetto originario a quello richiesto dal commissario Spitz allo studio Stefano Boeri Architetti, che ha svolto l'incarico a titolo gratuito, donando alla città e alla pubblica autorità il proprio progetto. Il progetto terza via non è stato oggetto di alcuna revisione da parte dello studio».

Non solo, ma da Milano chiariscono anche che lo stesso elemento del leggìo, considerato caratterizzante della la variante Boeri è stato oggetto di rielaborazione nella terza via che, nel progetto sottoposto ai Comitati, non ripropone, infatti, le caratteristiche inizialmente proposte a partire dall'altezza dello stesso, innalzata di 20 centimetri».

Lo studio guidato dall'architetto Stefano Boeri conclude con una nota che aggiunge alla fine una ulteriore precisazione:

«Siamo felici di aver potuto contribuire a un progetto così importante per la città di Venezia, restiamo a disposizione, a titolo gratuito, del Commissario Spitz per ogni ulteriore supporto e approfondimento».

