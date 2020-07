IL PROGETTO

TREVISO Partire dalla cappella Malchiostro in cattedrale, per iniziare a posare lo sguardo sull'Annunciazione di Tiziano, sugli affreschi di Pordenone e sulle opere di Paris Bordon. Per continuare poi a sgranare gli occhi sui capolavori di Tomaso da Modena, Palma il giovane e degli altri grandi maestri dell'arte. Di casa in città non appena si varca la soglia del battistero del Duomo, di San Nicolò, della Sala del Capitolo e ancora delle chiese di San Gregorio, Santa Lucia, San Vito e Sant'Agostino. Ora gli scrigni dell'arte delle chiese cittadine sono pronti ad aprire senza più limitazioni di orario per mostrarsi ai visitatori in tutta la loro bellezza. L'Ufficio arte sacra per i beni culturali ed ecclesiastici della diocesi di Treviso ha infatti deciso di aprire alle visite le principali chiese del centro storico con tanto di prolungamento di orario di apertura per valorizzare al meglio il patrimonio artistico qui custodito.

L'IDEA

Prende così forma in città il progetto Chiese aperte 2020. Istituito dall'Ufficio diocesano per la prima volta con un'inedita formula. Costruita come un abito su misura, in modo da farsi trovare sempre pronta ad accogliere i visitatori, illustrare le opere, gli arredi sacri e l'architettura. La chiamata alle armi sotto il segno dell'arte si fa strada in città con un appello già lanciato per il reclutamento di guide volontarie. Esperti d'arte, giovani laureati, studenti universitari, professori in pensione. Dopo un periodo di formazione avranno il compito di diventare gli ambasciatori dell'arte sacra in città. Le guide della bellezza del suo patrimonio artistico. A rendere possibile il progetto, un finanziamento in arrivo dalla Cei grazie all'8 per mille alla Chiesa cattolica: «Il progetto nasce per valorizzare l' immenso patrimonio artistico delle chiese della città di Treviso spiega don Paolo Barbisan, direttore dell'Ufficio per l'arte sacra e per i beni culturali ed ecclesiastici della diocesi - e nello stesso tempo a valorizzare la città intera. In particolare dopo il periodo difficile del lockdown aprire le porte delle chiese per mettere in luce il nostro patrimonio artistico significa poter ricominciare nel segno della bellezza. Guarire le ferite emerse dopo il Covid. Come scrive Papa Francesco nell'enciclica Evangelii Gaudium dobbiamo mostrare al mondo non solo ciò che è buono e giusto ma anche ciò che è bello».

I PROTAGONISTI

Biglietto da visita della città di Treviso, tutti insieme saranno i capolavori di ben otto tesori dell'arte tra chiese e luoghi sacri: duomo e battistero, San Nicolò, Sala del Capitolo, San Gregorio, Santa Lucia, San Vito, Sant'Agostino. In qualche caso sconosciute agli stessi trevigiani: «La cosa che mi stupisce quando si fanno visite guidate nelle nostre chiese è che molti visitatori sono all'oscuro dei loro tesori artistici» mette in luce don Paolo. Quanto alla formazione delle guide, tutti volontari, è già pronto a partire da settembre un corso di 15 lezioni condotto da storici dell'arte e da docenti: «Le guide saranno a disposizione in chiesa e potranno essere resi riconosciute da un cartellino. Loro compito non sarà solo spiegare le opere ma anche accogliere i visitatori». E da novembre le visite guidate potranno prendere il largo: «Non ci sarà un percorso già prestabilito spiega don Paolo Ogni visitatore o gruppo di visitatori potrà scegliere quali scoprire». Tra i visitatori attesi di certo non potranno mancare le scolaresche. Addio modalità mordi e fuggi: «La spiritualità passa anche attraverso i messaggi di fede che nei secoli si sono stratificati dentro le comunità e le chiese - conclude don Paolo Il racconto delle esperienze di quella chiesa passa anche attraverso la valorizzazione del suo patrimonio artistico». Quanto allo stato di salute dei tesori dell'arte sacra di casa a Treviso l'appello è di non abbassare mai lo sguardo dalla bellezza: «E' fragile conclude don Paolo - ha sempre bisogno di manutenzione in maniera periodica».

Alessandra Vendrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

