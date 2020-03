IL PROGETTO

TREVISO La speranza arriva da un farmaco contro l'artrite reumatoide. Stando ai primi dati, riuscirebbe a ridimensionare la polmonite causata dal nuovo coronavirus. Undici trevigiani colpiti dal Covid-19 hanno già iniziato il trattamento. «Lo stiamo somministrando a pazienti in diverse fasi della malattia. Non solo a chi si trova in Terapia intensiva spiega Carlo Agostini, direttore del dipartimento di Medicina interna dell'Usl della Marca questo perché potrebbe essere possibile fermare l'iter verso la Rianimazione, che oggi in alcune situazioni sembra essere inevitabile». In alcuni ospedali italiani sono già stati registrati dei miglioramenti nelle persone colpite dal nuovo coronavirus e trattate con il farmaci anti-artrite. Lo stesso professore, però, invita a tenere sotto controllo entusiasmi troppo facili. «Al momento non è possibile quantificare gli effetti sottolinea prima di dire che funziona, bisogna aspettare i dati che potranno emergere solo a fronte di numeri più elevati».

L'inizio, però, fa ben sperare. Tanto che l'Usl trevigiana ha messo in piedi un coordinamento centrale per andare a trattare i pazienti che presentano un determinato quadro clinico in tutti gli ospedali della provincia. Il progetto è portato avanti da Agostini e da Cesarina Facchini, primario dell'unità di Medicina generale di Conegliano. «Stiamo estendendo il raggio d'azione in tutta la nostra area», conferma Agostini. Il farmaco in questione è il Tocilizumab. Si tratta di un anticorpo monoclonale attualmente autorizzato per il trattamento di differenti forme di artrite reumatoide e per il trattamento della sindrome da rilascio di citochine. Proprio ieri l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato l'autorizzazione dello studio, ribattezzato Tocivid-19, che valuterà l'efficacia e la sicurezza del Tocilizumab nel trattamento della polmonite dovuta al nuovo coronavirus. Gli obiettivi sono due: produrre dati scientificamente validi sul trattamento e consentire che l'uso attualmente già diffuso possa avviare un nuovo percorso in modo da valutare in maniera sistematica l'impatto terapeutico.

A livello nazionale sono previsti due gruppi di pazienti, ma il trattamento sarà uguale per tutti. Il primo verificherà un'ipotesi di riduzione della mortalità a un mese. Saranno trattati pazienti ricoverati per polmonite da Covid-19 che mostrino i primi segni di insufficienza respiratoria o che siano stati intubati nelle ultime 24 ore. Il secondo gruppo è stato concepito con l'obiettivo di migliorare le modalità di gestione dell'emergenza ie includerà i pazienti già intubati da oltre 24 ore e quelli già trattati prima della registrazione, sia intubati che non intubati. «Allo studio potranno partecipare tutti i centri clinici che ne faranno domanda specificano dall'Aifa l'attività sarà strettamente monitorata da un comitato di clinici e metodologi indipendenti che potranno verificare l'andamento dei risultati e valutarne la rilevanza». Alla luce dell'emergenza, con ogni probabilità non verranno seguiti i tempi previsti in condizioni normali. Si punta ad accelerare il più possibile. Il lavoro è immane. Ad oggi sono 126 le persone positive al nuovo coronavirus ricoverate negli ospedali della Marca: 85 a Treviso, 1 a Oderzo, 6 a Conegliano, 1 a Vittorio Veneto e 5 a Castelfranco. E a queste bisogna aggiungere 16 pazienti ricoverati nella Terapia intensiva del Ca' Foncello, dieci in quella di Conegliano e due in quella di Montebelluna. Solo nella giornata di ieri a Treviso ci sono stati 8 nuovi ricoveri e 3 nuovi ingressi in Rianimazione. Per fortuna aumenta anche il numero delle persone che ne sono uscite: dal 21 febbraio 51 dimissioni.

