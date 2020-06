IL PROGETTO

TREVISO I reparti degli ospedali diventano a numero chiuso: da lunedì l'accesso sarà possibile esclusivamente su prenotazione. I familiari che vorranno incontrare i pazienti ricoverati non potranno più presentarsi davanti alla porta all'inizio dell'orario delle visite, ma dovranno prima prenotarsi via telefono. «L'orario di visite sarà dalle 19 alle 20 - spiegano dall'Usl - Sarà consentito un visitatore per paziente e non più di un visitatore per stanza». La nuova misura, decisa nel corso dell'ultima riunione del Cesp, il comitato di emergenza e sanità pubblica, rappresenta un nuovo passo sul fronte delle precauzioni per impedire la diffusione del coronavirus. Dopo lo scoppio dell'epidemia, l'Usl della Marca aveva ridotto le visite limitando l'accesso nei reparti a una sola persona per paziente. Adesso non basta più.

ASSEMBRAMENTI

«Abbiamo visto che anche con una sola persona per paziente alla fine si creavano degli assembramenti specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana basta pensare a cosa può accadere nell'orario di visita in un reparto con ottanta posti letto. Vuol dire avere all'interno nello stesso momento, oltre ai pazienti ricoverati, altre ottanta persone. E in queste condizioni, con più gruppetti anche in una sola stanza, è di fatto impossibile evitare assembramenti». Adesso ogni reparto fisserà un tetto massimo per quanto riguarda le visite in ogni giornata. Con le prenotazioni sarà possibile fare in modo che non ci siano più familiari contemporaneamente all'interno della stessa camera di degenza. A chi non troverà subito il posto libero verrà chiesto di presentarsi in un altro momento, concordando un orario preciso. Il nuovo sistema vale per tutti i reparti. Compresi quelli di Geriatria e Medicina, i più delicati per la possibile esposizione al Covid-19, che nelle scorse settimane erano stati completamente blindati in seguito alla decisione di azzerare le visite dei familiari. «Saranno i nostri operatori a gestire le prenotazioni specifica Livio Dalla Barba, direttore sanitario dell'Usl cercheranno di diluire le visite in modo che non ci siano troppe persone contemporaneamente in reparto».

CONTROLLI A DISTANZA

La ratio di fondo è la stessa che sta spingendo l'azienda sanitaria a far decollare il tele-consulto per effettuare le visite di controllo a distanza, parlando con i pazienti direttamente attraverso il computer, il tablet o lo smartphone. Cioè senza far andare le persone in ospedale o nei poliambulatori, ovviamente quando le condizioni lo consentono. L'Usl si appoggia alla piattaforma di Google. Ora si sta definendo l'accordo con i medici di famiglia. Nel periodo di blocco, gli specialisti degli ospedali hanno già iniziato a prendere confidenza con i dispositivi che consentono di eseguire alcune prestazioni a distanza. «Abbiamo iniziato a sfruttare al massimo ciò che la tecnologia oggi permette conferma il direttore sanitario sono stati eseguiti controlli in ambiti come l'oncologia, l'endocrinologia, la reumatologia e la dermatologia. Ci si concentra su patologie che richiedono una stretta sorveglianza. Allo stesso tempo ci sono state buone esperienze anche in ambito psichiatrico. La telemedicina ha consentito agli specialisti di restare comunque vicini ai loro pazienti». E adesso le tecniche si stanno affinando sempre di più. A cominciare dalla necessità di criptare le comunicazioni per metterle al sicuro da eventuali occhi indiscreti. La strada è segnata.

