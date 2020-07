IL PROGETTO

TREVISO Ca' Spineda continua a puntare sull'università. I vertici di Fondazione Cassamarca intendono mantenere il solco tracciato da Dino De Poli, i corsi di Padova e Venezia a Treviso da ormai vent'anni sono la fetta più consistente della sua eredità. Il presidente Luigi Garofalo lo dice senza troppi giri di parole: «Il progetto universitario è al primo posto nella nostra lista di impegni». Questo vuol dire però anche dare spazi adeguati. Ca' Foscari, che non nasconde di voler ulteriormente ampliare il proprio campus, vuole però garanzie sulle future sedi. Così come Padova. Nelle settimane post-covid sono quindi ripresi i contatti tra Fondazione e i rettori, il dialogo è ora costante. Garofalo ha ribadito che non ci sono preclusioni di sorta, si può parlare di tutto ma tenendo conto di un dato di fatto: «La destinazione urbanistica degli immobili non la decidiamo noi, ma il Comune - precisa il presidente - e a noi, per esempio, va benissimo che il complesso San Paolo (l'ex Distretto militare messo in vendita ndr) rimanga sede universitaria, così come previsto dall'amministrazione comunale».

LE CONDIZIONI

E l'ex Distretto ha mercato, anche se la pandemia ha fortemente rallentato ogni tipo di trattativa. Qualche contatto però è in corso, a Ca' Spineda almeno in quattro hanno bussato alla porta anche se è ancora troppo presto per parlare di trattative. Gli interlocutori però sono ben consapevoli che nell'ex Distretto i corsi devono rimanere, perché così ha deciso il Comune. E il sindaco Mario Conte ribadisce a ogni occasione che gli studenti universitari stanno bene dove sono e che farà di tutto perché lì rimangano. Questo però non esclude la possibilità di ulteriori ampliamenti.

IL QUADRO

Gli accordi firmati con Ca' Foscari e Bo a suo tempo parlano chiaro: la Fondazione deve dare gratuitamente cinquemila metri quadrati per le esigenze delle due università, metratura che corrisponde grosso modo all'ex palazzo della Dogana. L'ex distretto invece deve dare rendita e per questo è stato messo in vendita, ma col vincolo urbanistico, appunto, di continuare a ospitare i corsi. Ca' Foscari da lì non vorrebbe spostarsi e non ha nessuna intenzione di lasciare Treviso. E se l'esigenza è quella di trovare nuovi spazi per ampliarsi, Garofalo non esclude altre opzioni in aggiunta. Con costi da concordare: «Anche altri immobili potrebbero essere posti a servizio dell'università - precisa - tra questi c'è la torre C dell'area Appiani (quella che avrebbe dovuto ospitare la Camera di Commercio prima che la trattativa si concludesse con un nulla di fatto e sfociasse in un contenzioso davanti al giudice ndr) e perfino villa Franchetti e altri immobili ancora. Questo però non significa che la fruizione debba sempre avvenire gratuitamente, anche se terremo ovviamente conto delle reciproche esigenze degli enti coinvolti».

STUDENTI

Intanto gli studenti manifestano qualche timore. Carlo Alberto Correale ed Erika Fischer di Gioventù Nazionale sottolineano: «In questi anni ci siamo battuti perché Cassamarca aiutasse le facoltà trevigiane a restare a Treviso per far sì che si potesse creare il polo universitario annunciato da anni. Adesso, però, chiediamo rassicurazioni anche da parte delle Università. L'anno scorso, proprio di questi tempi, eravamo allo stesso punto di adesso. Riusciremo a trovare pace prima o poi? Chiediamo solo un po' di chiarezza e decisioni definitive al più presto».

Paolo Calia

