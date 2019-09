IL PROGETTO TREVISO Arriva un nuovo pronto soccorso per alleggerire il Ca' Foncello.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO Arriva un nuovo pronto soccorso per alleggerire il Ca' Foncello. Entrerà in funzione il primo gennaio del 2020, tra poco più di tre mesi, nella struttura sanitaria Giovanni XXIII di Monastier, che da casa di cura privata convenzionata verrà definitivamente consacrata come vero e proprio ospedale. Il nuovo pronto soccorso, praticamente una succursale di quello di Treviso, sarà aperto tutti i giorni, 24 ore su 24. E' stato pensato per i casi non gravi: i codici bianchi e i codici verdi. Ci sarà comunque un presidio fisso...