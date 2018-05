CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOROVIGO Ormai è certo: il sindaco Massimo Bergamin offre un lavoro ai 130 richiedenti asilo presenti attualmente in città. Il Comune di Rovigo ha infatti deciso di firmare, sulla scia di altre province, un protocollo di intesa con la Prefettura e le cooperative che gestiscono l'emergenza profughi nel territorio comunale al fine di utilizzare i richiedenti asilo in lavori socialmente utili.L'INIZIATIVAA illustrare, ieri mattina a palazzo Nodari, le linee del progetto è stato lo stesso sindaco, in compagnia dell'assessore ai Servizi...