RONCADE Più di diciottomila persone, in Veneto, si trovano oggi in isolamento domiciliare, dopo essere risultate positive al coronavirus o essere venute in contatto con l'infezione. Ciascuno di loro deve essere costantemente seguito per valutare l'evolversi di eventuali sintomi. Ora una app, Viribus, consente di effettuare il monitoraggio in modo rapido, semplice e sicuro, direttamente tramite il telefonino del paziente. La nuova frontiera tecnologica della lotta al Covid 19 passa per Roncade: qui, dal 2014, ha sede Zulu Medical, società innovativa specializzata nell'ambito della medicina digitale. «L'idea cardine del nostro lavoro spiega il fondatore Riccardo Furlanetto si basa sull'importanza della comunicazione sanitaria tra il paziente nel territorio e chi lo ha in cura, in particolare riguardo alle emergenze extra ospedaliere e alla gestione dei pazienti cronici. Ambiti in cui, troppo spesso, si verificano purtroppo casi di cattiva comunicazione, con conseguenti problemi. L'attuale epidemia ne è una riprova. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni intuitive ed empatiche per rendere efficiente questo scambio».

La più recente creatura digitale, come ama definirle Furlanetto, è stata pensata proprio per chi è alle prese con il virus o sospetta di averlo contratto ed è in osservazione a casa. In estrema sintesi, il sistema è costituito da un'applicazione da scaricare sullo smartphone. All'utente basterà rispondere ad una serie di semplici domande (Hai la tosse? Hai mal di gola? Difficoltà a respirare? e così via) e inserire alcune informazioni, ad esempio il livello della febbre. Insomma gli indicatori che ormai tutti abbiamo imparato a riconoscere come spie di un possibile contagio. Il questionario viene inviato all'unità ospedaliera, al Dipartimento di prevenzione e salute pubblica dell'Usl o al centro di riferimento designato, che ha in carico il soggetto. Non solo l'operatore potrà avere sul proprio terminale il quadro completo in modo uniforme e immediatamente utilizzabile, ma la piattaforma web avvertirà in automatico se uno o più parametri presentano valori anomali, ad esempio se la febbre è salita oltre il livello di guardia.

Gli sviluppatori di Zulu Medical si sono concentrati in modo particolare sulla facilità di utilizzo, ben sapendo che tra i potenziali destinatari, molti sono anziani, magari senza grande dimestichezza con il digitale. E naturalmente la sicurezza nella trasmissione di dati sensibili è garantita da specifiche certificazioni. L'applicazione è pronta ad essere immessa sul mercato e ha già riscosso l'interessamento di attori della sanità pubblica. Negli scorsi anni Furlanetto e il suo team sette addetti in tutto, più alcuni collaboratori esterni hanno già messo a punto una soluzione, battezzata Zulu. E, per facilitare la comunicazione dei dati clinici tra medici e infermieri sul luogo di un incidente o di un'emergenza e l'ospedale, adottata da diverse aziende sanitarie in Veneto e Friuli e finora usata in oltre 45mila missioni. Zulu Meridian invece, è una piattaforma per la comunicazione di dati relativi ai malati cronici a domicilio. Ora la nuova sfida nella lotta al coronavirus.

