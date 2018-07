CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOROMA Il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aveva promesso per questa settimana un disegno di legge per il taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Una categoria nella quale finirebbero tutti i redditi previdenziali superiori a 4 mila euro netti al mese, secondo quanto indicato dallo stesso ministro. Al progetto stanno lavorando da tempo il consulente di Di Maio, il professore di economia del lavoro di Roma Tre, Pasquale Tridico, già indicato prima delle elezioni come ministro del Welfare dai Cinque...