IL PROGETTO

PORDENONE Serve un cambio di passo, perché a breve sono previste le maxi-consegne dei vaccini anche in Friuli Venezia Giulia. A marzo è previsto un raddoppio nazionale delle forniture, e il riverbero si sentirà anche in regione. In poche parole, prenderà il via la campagna di vaccinazione di massa. Quella vera. E bisognerà uscire dagli ospedali, dai Distretti, dalle case di riposo, per raggiungere il numero più alto possibile di persone in un tempo ragionevolmente breve. Per farlo, la Regione ha già elaborato un piano che coinvolgerà praticamente tutti i comuni del territorio, ad esclusione di alcuni piccoli centri che saranno accorpati. Il programma sarà comunicato a breve ai sindaci, che però si stanno già adoperando per farsi trovare pronti. I vaccini, quindi, arriveranno ovunque, e servirà l'organizzazione tipica delle emergenze.

I DETTAGLI

Vaccini ovunque, da somministrare in modo rapido e in spazi ampi. Si parla ovviamente del siero di AstraZeneca, ma si spera di poter aggiungere anche il prodotto di Johnson&Johnson, monodose e semplice da trattare. La platea sarà quella degli under 65 (è atteso il via libera per questa età per AstraZeneca) anche al di là delle categorie individuate in una prima fase. «Stiamo stringendo le maglie con i Comuni - ha spiegato ieri il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - e a breve incontreremo tutti i sindaci per organizzare gli spazi dedicati alla vaccinazione». Dovranno essere luoghi sicuri, ampi, dotati di percorsi alternativi e di parcheggi. Il modello-referendum in questo tornerà comodo.

IN PROVINCIA

L'organizzazione più importante del nuovo millennio in provincia di Pordenone partirà dalla Fiera del capoluogo. A parlare è il sindaco Alessandro Ciriani: «Abbiamo già presentato alla Regione il piano per l'uso della Fiera di viale Treviso. È un progetto modulare, che prevede sia l'uso di un singolo padiglione che di spazi maggiori. Noi siamo già pronti, lo abbiamo testato con il referendum. Ci sono planimetrie, percorsi differenziati, vie di fuga. Possiamo servire anche parte dell'Hinterland». Dal capoluogo ci si sposta in altri centri. A Cordenons, ad esempio, il sindaco proporrà l'uso del capannone dei frati vicino al Makò. A Sacile ci sono più opzioni. «Il PalaMicheletto è grande - spiega il primo cittadino, Carlo Spagnol - e ci consentirebbe un'azione di massa. Ma c'è anche il teatro Zancanaro, per non citare ad esempio anche palazzo Ragazzoni. Sono le nostre opzioni». Più scelte anche a San Vito, dove c'è la piastra libera vicino all'area prelievi dell'ospedale, ma anche il palazzetto di Ligugnana o il piano d'ingresso della direzione della zona industriale a Ponte Rosso. «Anche noi - spiega il sindaco di Azzano Decimo, Marco Putto - siamo pronti a individuare palestre o altre strutture per la campagna di vaccinazione di massa». Lo stesso vale per i comuni della Pedemontana. A Porcia, invece, si valuta assieme al Dipartimento di prevenzione l'uso di una porzione del centro socio-assistenziale di via delle Risorgive. In alternativa le palestre, ma non si vorrebbero bloccare le poche attività che possono essere svolte. Lo conferma il sindaco Marco Sartini. Negli altri comuni più piccoli si valuta anche l'uso delle sale consiliari dei municipi, com'è avvenuto per la vaccinazione antinfluenzale.

IL NODO MEDICI

Ma chi vaccinerà concretamente le persone? La Regione è a un passo dall'accordo con i medici di medicina generale, che lunedì mattina si incontreranno in forma telematica con il vicepresidente Riccardi. Sul tavolo c'è il patto nazionale sui costi e i rimborsi, da rendere effettivo attraverso un accordo quadro a livello regionale. A quel punto i medici di base potranno essere arruolati per effettuare le vaccinazioni ritenute più semplici, cioè quelle che si basano sull'uso del siero di AstraZeneca e in un futuro non troppo lontano anche su quello - in approvazione - dell'americana Johnson&Johnson.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

