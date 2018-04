CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPADOVA Il Sir 3 potrebbe iniziare le sue corse entro la fine dell'estate del 2022. Entro quattro anni, dunque, ad unire la stazione a Voltabarozzo passando per l'ospedale ci sarà una nuova linea tramviaria. Ieri, infatti, palazzo Moroni ha reso pubblico in crono programma che porterà alla realizzazione del Sir 3.SCADENZAUn crono programma che ha come prima scadenza la giornata odierna, in cui il Comune dovrà provvedere a consegnare al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la road map che porterà alla realizzazione del...