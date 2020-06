IL PROGETTO

PADOVA Come si può fare la Comunione durante la messa in totale sicurezza? Nell'era del Coronavirus c'è chi ha pensato a una originale soluzione a distanza che rispetta quindi il cosiddetto droplet di un metro. Marco Bellavere, artista padovano che lavora soprattutto con i metalli, ha ideato e brevettato un distributore di ostie telecomandato consistente in un serbatoio cilindrico verticale retto da una figura di angelo stilizzato in metallo, sostituto dell'officiante.

«Sono credente e mi stupivo che in questi giorni si parlasse poco dei riti nelle chiese - spiega il 49enne originario di Albignasego - mi sono chiesto come potesse essere celebrata la Comunione, che normalmente è una delle fasi della funzione in cui c'è più assembramento e le distanze tra fedele e prete vengono quasi azzerate per poter ricevere la particola. Attualmente sia il celebrante che il fedele devono usare la precauzione del gel igienizzante per le mani, ma chi dice che non possa scappare un colpo di tosse o uno starnuto fatale proprio in quel momento? Cercando in internet ho trovato disponibili nel mondo solo quattro meccanismi automatici, di cui uno a forma di caraffa visto di recente anche a Striscia La Notizia, che vengono però azionati a mano dal prete obbligato per forza vicino al fedele».

IL SISTEMA

Così ha progettato un sistema di consegna che può contenere anche mille ostie in cui bisogna mettere le mani aperte rivolte verso l'alto dentro un buco in una colonnina e solo se i dorsi sono posizionati bene il sensore rilascia la particola attraverso il foro nel plexiglass. L'officiante può premere il pulsante anche distante vari metri e nel caso il corpo di Cristo cadesse dalle mani sotto c'è un raccoglitore per evitare che il dischetto caschi per terra. Il padovano ha già sottoposto la sua invenzione a un amico prete. «Don Alberto, parroco alla Sacra Famiglia, mi ha fatto i complimenti - aggiunge - se anche adesso le misure di protezione dovessero cambiare, a ottobre potrebbe esserci di nuovo un'emergenza Coronavirus che ne giustificherebbe l'uso». Tra due settimane Bellavere realizzerà il prototipo del dispenser in acciaio verniciato. «Il mio modello, che dietro al posto dell'angelo può essere sorretto anche da una grande croce ha costi di costruzione sui mille euro - conclude - Nel caso che molte chiese volessero adottarlo, la produzione su larga scala potrebbe essere affidata magari a qualche ditta in difficoltà del nostro territorio. Sarei veramente onorato di poter portare il primo esemplare a Papa Francesco in Vaticano».

Paolo Braghetto

