CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOL'area l'ha già individuata, ma preferisce tenerla top secret, perché sta finendo uno studio sulla fattibilità del progetto che, peraltro, potrebbe interessare anche più siti. Arturo Lorenzoni, infatti, sta valutando di realizzare un parcheggio su più piani da tremila posti, da dove far partire un bus navetta elettrico diretto in centro: in pratica, chi lascerà l'auto in sosta, ogni cinque minuti, gratuitamente, potrà usufruire di un comodo ed ecologico collegamento con il cuore della città. L'autorimessa sarà poco lontano...