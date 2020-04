IL PROGETTO

FELTRE Quando la tecnologia si sposa all'utilità sociale può nascere un drone da usare per la sanificazione delle aree all'aperto. Derivato da un progetto pensato per l'agricoltura, quello elaborato dall'azienda Bit & Nero di Feltre viene ora proposto a enti pubblici, ma anche a privati cittadini. «L'innovazione - sottolinea il titolare Bruno Campigotto - permette di sconfiggere le nuove malattie e di fronteggiare nuove sfide».

IL PROFILO

Lo storico negozio di fotografia di via Monte Grappa ha puntato negli anni all'innovazione nel settore Apr (aereomobili a pilotaggio remoto, droni). Attualmente lavora nel settore delle opere civili, andando a fotografare su ponti e viadotti quello che a piedi sarebbe impossibile vedere, permettendo di ridurre il tempo di diagnosi e aumentando la sicurezza nelle situazioni di emergenza (ad esempio durante Vaia). «L'anno scorso però - racconta Campigotto - ho iniziato a elaborare dei piani per avviare la nuova branchia dell'agricoltura sostenibile, quella detta di precisione o 2.0. Usando il drone, ad esempio, per lo spargimento di fitofarmaci, consentendo un abbattimento delle sostanze disperse fino al 50% e maggior sicurezza anche per l'agricoltore che non deve stare sul posto».

L'ATTUALITÀ

«In questa fase di emergenza - sottolinea - ho pensato di declinare l'uso del drone per le sanificazioni. Può volare a un'altezza di circa cinque o sei metri sopra le aree da disinfettare e può nebulizzare la sostanza nell'aria, affinché cada per gravità sul terreno. In Cina sono state usate queste macchine durante i periodi di massima estensione della pandemia, su zone di grandi dimensioni o di difficile accesso ai mezzi tradizionali. I droni, non ancora molto utilizzati in Italia, permettono di raggiungere estensioni ragguardevoli. Si può coprire un campo da calcio di grandi dimensioni in circa 15 minuti. In realtà, al momento, le sperimentazioni in questo senso sono rare: forse, semplicemente, perché di fronte a ogni grande cambiamento c'è sempre paura. Personalmente, invece, dico che basta crederci e non avere timore di andare oltre, a favore di innovazione e tecnologia».

