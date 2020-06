IL PIANO

TREVISO Un progetto ambizioso, profondamente radicato nella storia della città che dal 1989 vanta i corsi di medicina. Ma che nasce per rispondere ad una necessità contingente e, in prospettiva, drammatica: la carenza di personale medico nelle strutture ospedaliere. L'idea di completare il ciclo con la possibilità di sostenere gli esami finali e la laurea direttamente in città prende corpo un paio di anni fa. Il Presidente Zaia e l'Università di Padova decidono di attivare l'iter lo scorso anno: fatti i passaggi burocratici necessari e ottenuta l'autorizzazione dal consiglio accademico dell'Università ecco che in gennaio il Presidente della Regione annuncia che, da novembre 2020, è pronto a partire il corso di laurea con tutti i sei anni previsti. E il 7 aprile presenta il progetto con numeri e costi.

LE CARATTERISTICHE

Secondo lo schema la Regione attraverso il Fondo Sanitario Regionale si accollerà tutti i costi della docenza mentre l'Usl 2 penserà alla sede. I docenti di ruolo saranno 18 (tra ordinari, associati e ricercatori); altri 20 saranno invece a contratto. La convenzione, firmata da Regione, Usl 2 e Università, tre enti ha la durata di 15 anni, il massimo previsto dalla legge prima del rinnovo. La Regione ha quindi stimato la spesa finale in 23 milioni 550mila euro. Sono 50 i posti a disposizione delle matricole. A pieno regime, nel 2026 Medicina a Treviso dovrebbe contare su 360 studenti. Tutti e sei gli anni troveranno spazio all'interno della Cittadella Sanitaria, dove sono già previsti laboratori e sale operatorie a livello universitario.

SISTEMAZIONE

In attesa di poter occupare la nuova sede, le lezioni si terranno in aule messe a disposizione dall'ordine dei medici e in laboratori costruiti appositamente all'interno del Ca' Foncello. Quanto ai possibili conflitti con la facoltà madre, era intervenuta ufficialmente l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin: «Questa nuova sede nulla toglierà alla facoltà padovana perché i posti per gli studenti di Treviso vanno ad incrementare quelli previsti per l'Università di Padova fino a un totale complessivo di 456». Il debutto avrebbe dovuto avvenire a novembre con il modello di facoltà diffusa: Istituto Emiliani, patronato del cinema Aurora, Ordine dei Medici, sede dell'associazione dei Medici di base e Ospedale Ca' Foncello avevano già dato l'assenso ad ospitare medicina e chirurgia di Treviso. L'azienda sanitaria nel frattempo aveva messo mano alla realizzazione dei laboratori di chimica, fisica e biochimica interni all'ospedale.

