IL NODO

PORDENONE Prima di Natale, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il vicepresidente cond elega alla Salute Riccardo Riccardi hanno consegnato nelle mani del sindaco Alessandro Ciriani e dell'allora commissario dell'Azienda sanitaria Possamai un assegno da 50 milioni di euro. Soldi necessari a riempire il nuovo ospedale con attrezzature moderne. Ottima notizia per tutta la città, ma per far partire il progetto di riconversione del vecchio polo medico, l'attuale Santa Maria degli Angeli, rischiano di volercene altrettanti. E al momento non ci sono. Il piano finanziario necessario a coprire tutti i costi del nuovo ospedale e delle opere collaterali è già coperto al 100 per cento. Tradotto, i 50 milioni arrivati sotto l'albero di Natale sono stati anche gli ultimi, almeno se si considera solamente la prima tranche del progetto. Tradotto una seconda volta, ogni piano che immagini la demolizione e la riconversione dei padiglioni che resteranno inutilizzati dovrà essere rifinanziato. Lo ammette anche il sindaco Alessandro Ciriani. «Il tavolo c'è, i primi progetti anche - spiega -, ma i soldi al momento no, perché la copertura finanziaria è stata utilizzata tutta per il nuovo ospedale e la cittadella della salute». Il problema però è che la viabilità, proprio a causa del nuovo ospedale, diventerà caotica immediatamente, e i fondi dovranno essere reperiti con urgenza. «Allo stato - prosegue Ciriani - siamo a quota zero. Non c'è nemmeno un soldo per trasformare il vecchio ospedale di Pordenone. Dovremo chiederli nelle varie sedi, dalla Regione allo Stato, sino all'Unione europea». Perché demolire spesso non ha un costo tanto diverso dal costruire. Servirà quindi un piano-bis nella stessa area, che dovrà tenere conto di un'emergenza in grado di vanificare lo sforzo compiuto per migliorare la sanità di tutta la provincia. E questo al netto delle polemiche relative alla posizione del nuovo ospedale, dal momento che non si può spostare il cantiere e portarlo in mezzo a un campo.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA