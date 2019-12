IL PROGETTO

BELLUNO «Siamo reduci da una settimana di report che stanno evidenziando tutte le criticità del territorio bellunese, che evidenziano il bisogno di un'azione energica per identificare una via d'uscita, mettendo a frutto i grandi eventi che toccheranno Cortina d'Ampezzo e l'intera provincia di Belluno nell'arco di 5-6 anni»: la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella affida a Mondiali e Giochi le possibilità di rilancio del territorio perchè permetteranno di recuperare il ritardo bellunese in termini di sviluppo, di collegamenti viari e ferroviari, di diffusione della banda larga, di ricettività, di identità e soprattutto di marketing territoriale.

LA CONVINZIONE

Confartigianato Belluno confida che il 2020 sarà l'anno della svolta per il futuro della provincia. Nel corso del 2019 l'associazione di categoria ha presidiato tutti i temi caldi: infrastrutture e grandi eventi, montagna, spopolamento, fiscalità di vantaggio, artigianato e turismo, filiera del legno con interventi e azioni specifiche. «Questi sforzi -conferma Scarzanella- non si fermano qui, con il giro del calendario resteranno al centro del nostro impegno, mentre siamo già pronti con progetti da far partire». Qualche esempio: le infrastrutture vanno realizzate, perché antidoto alle difficoltà di collegamento, allo spopolamento, alle difficoltà di spostamento delle persone e delle merci, cause che determinano la scelta di scendere a valle, il più vicino possibile ai centri della pianura. Un fenomeno verso il quale va diretta l'attenzione almeno per rallentarlo, meglio se per invertirlo.

IL FISCO

Per il Bellunese, una fiscalità di vantaggio potrebbe rappresentare uno strumento di attrattività per combattere l'abbandono delle terre alte ed essere la chiave di volta per ripartire dopo i danni della tempesta Vaia. Per questo Confartigianato ha coinvolto i parlamentari bellunesi chiedendo una Zes o almeno di una Zls, estensione di quella di Venezia e Polesine. Ma per Scarzanella il tema montagna è centrale e va esportato dal livello locale a tema di interesse nazionale: «In primo piano la filiera legno, perché qui passa anche lo sviluppo dei prossimi anni e la sostenibilità del nostro territorio; poi serve un differente approccio al tema Belluno: non più come un problema specifico, locale, ma come una serie di problemi condivisi dall'intera montagna italiana».

