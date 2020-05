IL PROGETTO

BELLUNO Sette aziende bellunesi, per un totale di 1.800 addetti, sono coinvolte nel Progetto Pilota per la riapertura delle aziende produttive della Regione del Veneto. Un'iniziativa finalizzata a testare il modello per la riapertura (sanitario, organizzativo, informativo) e a valutarne l'estensione e la sostenibilità su scala più ampia. A coordinare il progetto per l'area dell'Usl 1 Dolomiti è lo Spisal, diretto da Gianfranco Albertin. Le imprese bellunesi che hanno aderito sono: Centro Formazione Sedico, Clivet spa, De Rigo Refrigeration, Far spa, Luxottica srl, Unifarco srl, Vitec imaging solutions spa.

IL CAMPIONE

«Il Progetto Pilota - spiegano in una nota diffusa ieri dall'Usl 1 Dolomiti - prevede il coinvolgimento di un campione di aziende rappresentativo del tessuto produttivo della Regione del Veneto e un ruolo centrale per il medico competente aziendale, e fornirà alle aziende partecipanti informazioni sul livello di rischio di ogni singolo lavoratore, integrando in particolare dati sullo stato di salute, sull'area geografica e sull'esito dei diversi test di screening disponibili, per consentire un reinserimento o un mantenimento nel proprio ambiente di lavoro a tutela della sua salute e della collettività».

GLI OBIETTIVI

Tra gli obiettivi l'individuazione dei flussi informativi e delle modalità di contatto più appropriate, tra le singole aziende e le strutture del sistema Sanitario Regionale, per la circolazione delle informazioni, anche sanitarie, ritenute necessarie per la tutela della salute pubblica e del lavoratore. Ma anche la caratterizzazione epidemiologica della diffusione del virus nella popolazione lavorativa, mediante l'individuazione di soggetti già infettati, guariti, immunizzati e suscettibili. Si cercherà poi di acquisire informazioni sulla sieroprevalenza e su suoi eventuali determinanti (come area geografica, classe di età, genere, mansione lavorativa). Si cercano anche elementi informativi utili a individuare l'utilizzo più appropriato dei diversi test diagnostici e di screening disponibili, nonché a supportare il processo di validazione dei diversi test sierologici da parte delle strutture tecnico-scientifiche preposte. Infine si punta alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento attuate negli ambienti di lavoro e acquisizione di elementi per valutare eventuali azioni correttive.

LO SCREENING

«Dopo una videoconferenza con le 7 imprese interessate -si legge nella nota -, durante la quale sono stati approfonditi i dettagli del Piano della Regione Veneto, è iniziata, a cura dell'Usl, la distribuzione dei test di screening. Ne sono già stati consegnati oltre 950. Si tratta di test sierologici qualitativi (test rapidi) per la ricerca di anticorpi anti-SARS-Co-V-2 (IgM/IgG) su sangue capillare che saranno effettuati a cura dei medici competenti di ciascuna azienda». «In caso di positività al test sierologico rapido (IgM+ e/o IgG+) - spiegano dall'Usl -, il medico competente dell'impresa invierà al Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti i dati del lavoratore risultato positivo per l'esecuzione del tampone. L'unità di crisi Usl provvederà a mettere in isolamento fiduciario il lavoratore risultato positivo allo screening (IgM+ e/o IgG+), in attesa dell'esecuzione del test molecolare (tampone) di conferma e del suo esito, a titolo cautelativo. Il lavoratore risultato positivo dovrà quindi presentarsi per l'effettuazione del tampone all'ospedale di Belluno alla corsia Fast, e lo stesso sarà processato in tempi rapidi dal laboratorio di virologia dello stesso presidio ospedaliero. I risultati saranno comunicati appena in possesso al lavoratore interessato, al medico competente ed al medico di medicina generale».

