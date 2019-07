CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Le Olimpiadi chiamano, la Camera di Commercio risponde. Con idee molto chiare e un mantra: trasformare la provincia di Belluno in vista dei Giochi del 2026, ma anche oltre, per agevolare la permanenza e lo sviluppo delle imprese sul territorio. Del resto, «siamo Camera olimpica» dice il presidente Mario Pozza. «E con le altre Camere olimpiche di Verona, Trento, Sondrio e Milano (tutti i territori che ospiteranno le manifestazioni olimpiche, ndr) stiamo mettendo a punto una progettualità comune per dare vita a un'azione...