CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOBELLUNO Il Trentino-Alto Adige si becca la corrente a 380 kV. Il Bellunese no. Niente autostrada elettrica nella provincia dolomitica e neppure in Veneto. È la promessa di Terna, messa nero su bianco nel nuovo Piano di Sviluppo. E si sa: ogni promessa è debito. Tanto più se scritta su un documento ufficiale. Basterà per spegnere definitivamente tutti i dubbi di cittadini e amministratori comunali rispetto al piano di razionalizzazione delle reti elettriche della Valbelluna? Difficile a dirsi, al momento. Fatto sta che l'annuncio...