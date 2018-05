CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Diminuiscono i furti, crescono le telecamere. In arrivo in città nove dispositivi nuovi di zecca. Il potenziamento della rete porterà a 80 il numero complessivo delle telecamere installate. Tutti gli ingressi al capoluogo saranno perfettamente controllati, così come il centro storico e la rete approderà anche a Castion. Belluno è in una botte di ferro, ma il sindaco Jacopo Massaro annuncia: siamo più rilassati rispetto al passato, tuttavia non ci fermeremo qui. Quindi avanti tutta, con l'obiettivo di difendere il...