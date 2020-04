IL PROGETTO

BELLUNO «Dalla crisi, uscire ancora più forti di prima». È una sfida nella sfida, quella prospettata da Cisl Belluno e Treviso per l'economia bellunese. Luoghi di lavoro in sicurezza, rispetto delle distanze anche negli spazi comuni come le mense, riorganizzazione dei turni e degli orari del trasporto pubblico, misure per favorire i lavoratori immunodepressi e maggiori possibilità allo smart working. Il mondo del lavoro, dopo il Covid 19 non sarà più come prima e per questo il sindacato traccia la sua road map per la ripartenza. A parlare è Rudy Roffarè, segretario generale aggiunto di Cisl Belluno Treviso, che allunga lo sguardo verso la fase due e ipotizza i punti su cui discutere nelle prossime settimane. «Sono due i capisaldi che permetteranno alle imprese e ai lavoratori di ripartire dopo il 3 maggio spiega -: la sicurezza e la contrattazione aziendale». Insomma, occorre riorganizzarsi, farsi trovare pronti e ripensarsi su parametri del tutto nuovi. Ma come?

LA SICUREZZA

Punto centrale, naturalmente, è il rispetto delle normative di sicurezza anti contagio. Distanze di sicurezza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Ma non solo. «Il primo aspetto da tenere fisso è quello della sicurezza afferma il segretario - e quindi necessariamente il protocollo sottoscritto il 14 marzo tra le parti sociali, che prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Ciò significa che nelle aziende dovranno essere garantite nuove modalità di ingresso e di uscita, la sanificazione quotidiana, strumenti per l'igiene personale, mascherine; gli spazi comuni, come le mense e gli spogliatoi, dovranno essere riorganizzati, la sorveglianza sanitaria garantita e dovranno essere rafforzate le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». In queste settimane in molte aziende sono stati costituiti i Comitati per l'applicazione e la verifica del protocollo per la sicurezza. «Nei luoghi di lavoro - prosegue Roffarè - dobbiamo intervenire modificando regole e procedure in modo strutturale, trasformando i processi produttivi e rivedendo profondamente l'organizzazione del lavoro a partire da ritmi, tempi e carichi di lavoro, così come la gestione degli spazi, dei layout produttivi e delle macchine, fino ad arrivare a una ridefinizione del trasporto pubblico».

LE PICCOLE IMPRESE

In questo momento a preoccupare maggiormente il sindacato sono le realtà non sindacalizzate, che sfuggono al controllo. «Un universo frammentato - prosegue Roffarè - fatto di piccole imprese in cui non sono presenti delegati sindacali e che per questo sfuggono allo sguardo vigile del sindacato sui protocolli di sicurezza e sulle misure da mettere in atto per garantire ai lavoratori una presenza sicura sul posto di lavoro. Per questo invitiamo i lavoratori a contattarci, anche solo per chiederci informazioni sul protocollo sicurezza e per capire se l'azienda sta mettendo in atto tutte le misure previste».

L'ORGANIZZAZIONE

Orari di lavoro e orari dei trasporti dovranno cambiare e si dovrà porre particolare attenzione verso i lavoratori con problemi di salute. Per questo fondamentali saranno i Comitati aziendali. «Occorre definire le nuove organizzazioni del lavoro, gestire gli orari, i nuovi modelli dei premi di risultato e condividere piani formativi per i lavoratori e tutelare le persone più esposte al virus conclude il segretario -. Va definita anche una strategia per la tutela dei lavoratori che hanno patologie e carenze immunitarie, come percorsi di rientro aziendale con tempistiche differenti suddivisi per fasce di età». E poi migliori modi per conciliare casa e lavoro puntando con maggior decisione fino a renderle misure definitive, sulle possibilità offerte dallo smart working, tanto più che nel momento in cui le aziende riapriranno gli studenti saranno a casa da scuola.

