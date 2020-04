IL PROGETTO

ALPAGO La vacanza solidale è andata all'asta: 650 euro per il soggiorno di due notti a Casera Degnona. I soldi saranno interamente devoluti alla casa di riposo di Puos, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. L'iniziativa dei sei soci di Casere Alpago è andata a buon fine e l'appello è stato raccolto da una famiglia di Treviso. Sono da fuori provincia, infatti, i vincitori dell'asta terminata sabato scorso per l'aggiudicazione della mini vacanza nella struttura di lusso di Chies d'Alpago. L'asta partiva da 480 euro, Alberto e Annalisa hanno rilanciato proponendone 650 e hanno ottenuto il loro soggiorno. I soldi verranno devoluti nei prossimi giorni alla casa per anziani messa a dura prova dall'emergenza sanitaria. «I vincitori sono, tra l'altro, persone che non conoscevano le nostre strutture spiega Claudio Dal Borgo di Casera Cornolera, una delle 5 case vacanza di lusso della società - sono di Treviso, ma hanno radici in Alpago. Sapevamo che rivolgendo la beneficenza ad una struttura del territorio avremmo limitato le offerte a chi aveva legami con la nostra terra, ma ci sembrava giusto aiutare una struttura in particolare». La famiglia sarà libera di prenotare i due giorni nel periodo tra settembre 2020 e marzo 2021, anche perchè la disponibilità per l'estate è praticamente esaurita. Le casere del gruppo sono 5, 3 già operative ovvero Casera Degnona, la protagonista dell'asta benefica, Cornolera e Piangrand e 2 che lo diventeranno a breve, la Moda e la Fagher. L'idea del gruppo di imprenditori sta risultando vincente: soggiorni d'elite in un territorio incontaminato, all'interno di strutture isolate e con panorami mozzafiato, dove trovarsi a tu per tu con cervi e godersi momenti di intimità lontano da tutti. Una formula che sembra faccia impazzire sopratutto gli stranieri. «Per chi arriva dall'estero l'Alpago è al centro di un'area interessante, perchè da qui si raggiunge facilmente Treviso, Venezia e Cortina spiega Dal Borgo -. L'iniziativa ha messo in moto un certo fermento nella Conca, adesso ci sono altre persone interessate ad avviare strutture ricettive».

