IL PROGETTO A qualcosa, alla fine, si è arrivati. La quattro giorni della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOA qualcosa, alla fine, si è arrivati. La quattro giorni della montagna prealpina si è conclusa ieri sera al centro congressi Le Torri. Lì in Nevegal, croce e delizia di chi cerca uno sbocco turistico per la montagna di mezzo e soluzioni contro lo spopolamento, si è tentato di mettere sul tavolo qualche proposta concreta per il territorio. Punzecchiati dal presidente dell'Associazione Belluno Alpina Gimmy Dal Farra, i relatori hanno lanciato qualche idea fattibile nell'immediato o quasi. Dal museo dello sci alla strada silvo...