Il progetto, a cura dell'architetto Alessandro Verona, è ambizioso: creare un dialogo tra nuovo e antico, dando un futuro al passato, dal punto di vista architettonico, certo, ma anche da quello simbolico. Perché il messaggio, indirizzato soprattutto ai giovani, vuole essere «Valorizza il passato, impara da esso ed evolvi migliorando», come ha detto ieri la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Ed è con questo obiettivo che ieri l'Associazione degli Industriali ha dato il via, con la posa della prima pietra, all'intervento di ristrutturazione e ampliamento della Torre di Santa Maria (parte del complesso di Palazzo Torriani) che diventerà anche Vetrina dell'ingegno, un polo espositivo, didattico e formativo in cui scoprire la capacità imprenditoriale friulana.

I lavori, che saranno eseguiti dall'impresa Cella Costruzioni di Coseano, dureranno un anno e l'investimento è di oltre un milione di euro, «tutti fondi di Confindustria ha precisato l'ingegnere Piero Petrucco, vicepresidente Ance e promotore dell'iniziativa -, perché abbiamo voluto assumerci la responsabilità e l'impegno di aprire questo luogo fisico e, simbolicamente, il mondo delle imprese alla città, anche per valorizzare la cultura del lavoro».

