CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROFILOTREVISO Ancora molto lucido a dispetto dell'età avanzata ma soprattutto in grado di esercitare la saggezza con cui ha governato per quasi 4 decenni il suo clan familiare di etnia Rom. Viene descritto così dai figli e dal resto della famiglia Sandro Levak, nato 82 anni fa nella ex Jugoslavia. Da lì a poco il suo paese natale sarà sconvolto dalla seconda guerra mondiale e gli i zingari diventano vittime delle deportazioni dei nazisti. I vari clan dei Levak scappano anche in Italia, dove si insediano a cavallo tra il basso Friuli e...