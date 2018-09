CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROFILOSACILE Blerta Pocesta aveva vissuto i suoi primi 28 anni con il piglio della persona affamata. Voleva emergere, affrancarsi dalla condizione di immigrata e diventare qualcuno. Era così tra i banchi di scuola, quando studiava più a lungo dei suoi compagni di classe per portare a casa da papà Amit un voto alto. Non era cambiata sul lavoro, un mondo che aveva affrontato - sempre con la fame di arrivare in alto - subito dopo gli studi superiori. Ventotto anni scalando i pioli di una scala che lei stessa si era costruita: l'educazione...