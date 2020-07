IL PROFILO

PORTOGRUARO «Un ragazzo problematico, sicuramente malato che aveva bisogno di essere aiutato». Persone vicine a Wail Boulaieb sono certe che il 23enne non sia in grado di intendere da anni. «Ha sempre manifestato problemi - raccontano - ha difficoltà a relazionarsi, a stare tra la gente tanto da diventare anche violento. A volte si metteva a urlare, anche di notte, senza alcun motivo». Boulaieb ha vissuto a lungo con la mamma e il suo compagno e con il fratello, una persona questa ben integrata che lavora. Poi la mamma è dovuta tornare in Marocco mentre il figlio, allora 20enne, è stato sfrattato dall'abitazione in cui viveva a Portogruaro. Da qui è arrivato nell'appartamento dell'Ater di cui si è impossessato. «La famiglia tempo fa aveva pensato di farlo ricoverare in una struttura sanitaria - ricordano alcuni conoscenti - Era un tentativo per aiutare Wail che continuava a manifestare comportamenti violenti. Addirittura è accaduto un giorno che si è strappato i vestiti, senza che ci fosse stato un precedente o una lite. Purtroppo quella struttura non era adatta per lui e pertanto non è mai stato ricoverato». Di certo il 23enne recentemente faceva uso di psicofarmaci. Ne sono certi gli investigatori che a inizio mese avevano ascoltato le confidenze di Marcella Boraso. Avvicinata, come persona informata sui fatti a seguito dei furti negli appartamenti di via Croce Rossa e nel magazzino poi incendiato di via Lovisa del Portogruaro Calcio, la donna aveva confidato ai carabinieri che il 23enne spesso sballava con un mix di psicofarmaci e alcolici. «Ci incontriamo a casa mia - aveva detto la vittima pochi giorni prima di morire - lui è gentile, mi ascolta. Poi però inizia a picchiarmi perché non gli lascio i soldi per le sigarette». Un grido d'allarme che i carabinieri non avevano lasciato cadere. Già da dicembre scorso Boulaieb era finito nel mirino degli investigatori per reati che lo avevano portato alla ribalta di Striscia la Notizia per una lunga sequenza di furti in una lavanderia a Portogruaro. Intercettato dall'inviato Moreno Morello, Wail Boulaieb si sentiva un divo. In una intercettazione dei carabinieri, il giovane si lodava con i suoi connazionali che lo avevano visto in televisione in Marocco.

M.Cor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA