Il procuratore sicuro: «Questo è un atto di terrorismo»

IN TRIBUNALETREVISO «Questo è terrorismo». Non usa giri di parole il procuratore della Repubblica di Treviso Michele Dalla Costa per definire la natura dell'attentato ai danni della sede provinciale della Lega a Fontane di Villorba. Per Dalla Costa l'ordigno fatto esplodere sabato all'alba e quello ritrovato nel pomeriggio di giovedì sarebbero insomma riconducibili ad un gesto di criminalità terroristica su cui ha ora aperto una indagine la Procura distrettuale di Venezia. «È terrorismo e per questo gli atti sono arrivati senza...