CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOUDINE Si è chiuso ieri, con una condanna a un anno e sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a carico di uno dei medici che la ebbe in cura, il processo aperto in tribunale a Udine per fare luce sulla morte di Veronica Surian, la ragazzina di 14 anni di San Michele al Tagliamento, deceduta l'8 gennaio 2014. La giovane morì in ospedale a Udine dopo essere stata trasferita d'urgenza dal nosocomio di Latisana dove era stata accompagnata dalla mamma il 2 gennaio, in preda a forti dolori...