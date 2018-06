CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOROVIGO Ieri Rovigo è stata invasa da una pacifica marea di bandiere con il leone alato e la frase Territori veneti liberi è rimbombata per ore nel cuore della città. Nel Tribunale di via Verdi, infatti, protetto da speciali misure di sicurezza, con la creazione di una vera e propria zona rossa, si è celebrata l'udienza preliminare per le 45 persone accusate di associazione sovversiva, per aver dato vita all'associazione L'Alleanza, attraverso la quale si proponevano di sovvertire l'ordine costituito ottenendo l'indipendenza. Ma,...