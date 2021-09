Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOMESTRE In un colloquio telefonico del 2016, intercettato dagli investigatori, Luciano Donadio confidava ad un'amica di voler abbandonare gli affari illeciti per godersi la vita, prima che fosse troppo tardi, non volendo finire in carcere. Ma ieri pomeriggio, in aula bunker di Mestre, ascoltata in qualità di testimone, Valentyna Slobodyanuk, ha negato che il boss del Veneto orientale le abbia mai parlato delle sue attività...