IL PROCESSOBELLUNO «Primario e dottoressa sono colpevoli: condannateli». Non ha fatto sconti ieri il pm Katjuscia D'Orlando, che al termine della sua requisitoria ha chiesto un anno di reclusione e 600 euro di multa per la dottoressa del Pronto soccorso, Gabriella Guerriero, e una multa da 500 euro per il primario del reparto, Giovanni Gouigoux. Ha chiesto invece l'assoluzione per la mancanza di prove per l'infermiere Roberto De Carli. I tre sanitari erano finiti nell'inchiesta Triage condotta dai carabinieri dei Nas di Treviso e scoppiata...