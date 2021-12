IL PROCESSO

BELLUNO Nel punto in cui si trovavano, i due testimoni oculari della pubblica accusa, non avrebbero potuto vedere le fiamme e quindi indicare il rustico di Dario Pianezze come il luogo dove è scoppiato l'incendio che ha poi devastato parte della frazione di Piaia a San Tomaso Agordino. Di conseguenza non ci sarebbe la prova per ricondurre quanto accaduto all'80enne Pianezze, un residente finito a processo con l'accusa di incendio colposo. È la ricostruzione fatta ieri mattina, in tribunale a Belluno, dal consulente della difesa, cioè il perito edile Moreno Tomaselli che all'epoca dei fatti eseguì diversi sopralluoghi a San Tomaso per realizzare alcuni rilievi con strumentazione topografica.

I FATTI

L'incendio era scoppiato la sera del 21 gennaio 2019. Quando i vigili del fuoco erano arrivati in paese avevano trovato quattro fienili avvolti dalle fiamme e ormai distrutto. Il rogo era così grande che si vedeva a chilometri di distanza, addirittura dalla Regionale 203 Agordina. Ma una volta spento l'incendio, non era rimasto più nulla e questo non aveva dato modo agli inquirenti di risalire al luogo da cui si era originato. «Le condizioni delle strutture erano tali aveva spiegato il caposquadra dei vigili del fuoco che non siamo riusciti a individuare il punto preciso d'origine del rogo. Siamo stati indirizzati dalle persone del luogo». Due cittadini in particolare, Enrico Piaia e Guglielmo Sierena, avevano raccontato di aver visto del fumo uscire dal fienile di Pianezze quando la situazione non era ancora sfuggita di mano. All'interno della struttura, in effetti, c'era una stufa a legna fai-da-te con un tubo di uscita dei fumi non isolato, sporco e molto vicino al tavolato in legno del piano superiore. Il consulente della difesa, Moreno Tomaselli, ha cercato di ricostruire a computer il cono visivo che i due testimoni avevano quella sera. In altre parole: dalla posizione in cui si trovavano avrebbero davvero potuto osservare il fienile di Pianezze? «Il suo fabbricato ha spiegato ieri mattina il consulente non era visibile dalla casa dei fratelli Piaia perché c'erano altre strutture in mezzo. Il foro di uscita della stufa (da cui si sarebbe originato l'incendio, ndr) si trova sul lato est, quindi dalla parte opposta». Enrico Piaia era appena tornato a casa in auto. Avvisato dal fratello per telefono, aveva guardato meglio nelle direzione del fienile riuscendo a scorgere del fumo: «Da quel punto non avrebbero potuto vedere nulla, a meno che le fiamme non fossero così alte da superare in altezza gli edifici» ha continuato il consulente. Vale lo stesso ragionamento per l'altro testimone oculare: «Guglielmo Sierena poteva vedere solo un angolo del fabbricato di Pianezze, quello ad ovest, quindi opposto a quello in cui si trovava il foro di uscita. Mi risulta difficile pensare che qualcuno possa dire con certezza che l'incendio sia partito da lì».

IL RUOLO DELLA STUFA

La difesa ha svolto accertamenti anche sulla stufa e quindi sulla canna fumaria per capire quanto fosse la distanza tra il camino d'uscita e il tavolato che avrebbe preso fuoco. Secondo Tomaselli c'erano almeno 37 centimetri tra l'uno e l'altro e a queste condizioni il tavolato non si sarebbe mai potuto incendiare per irraggiamento. Ieri mattina è stato ascoltato anche l'ingegner Giuseppe Fascina, consulente del tribunale nel processo civile, che non ha però aggiunto nulla di nuovo. «È probabile che sia partito da quel fabbricato ha detto, riferendosi al fienile di Pianezze ma non emergono elementi certi circa il luogo e l'origine dell'incendio». Tuttavia, ci sono altri fatti da valutare. Al di là dei testimoni oculari, il fienile di Pianezze era l'unico, tra quelli distrutti dalle fiamme, ad avere una stufa (o un generatore di calore) e quella sera era acceso. Pacifico, inoltre, che il calore uscisse attraverso un tubo non isolato e sporco per il quale non era stata chiesta alcuna autorizzazione al Comune. Il giudice ha rinviato al 13 gennaio per la discussione.

